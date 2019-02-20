Украина объявила в розыск одного из причастных к делу "Боинга"

Служба безопасности Украины объявила в розыск Олега Иванникова - предположительно - сотрудника российской военной разведки, причастного, как утверждается, к катастрофе "Боинга" "Малайзийских авиалиний", сбитого над Донбассом 17 июля 2014 года.

Информация о том, что Иванников объявлен в розыск, внесена в базу данных сайта Министерства внутренних дел Украины.Там отмечено, что официально он в розыск объявлен 21 января нынешнего года. Иванникова обвиняют в создании террористической организации и причастности к ведению агрессивной войны.

Ранее исследовательская группа Bellingcat выступила с утверждением, что именно сотрудник Главного управления Генштаба России (ГРУ) Олег Владимирович Иванников - тот самый человек, который фигурирует под позывным "Орион" в телефонных переговорах о транспортировке из России на восток Украины зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, по данным международной следственной группы, и был сбит пассажирский "Боинг".

В то время как второй собеседник – "Дельфин" – руководил боевыми действиями на востоке Украине из России, Иванников, как утверждает Bellingcat, осуществлял оперативную деятельность непосредственно на украинской территории, подконтрольной сепаратистам. Утверждается, что он отдавал распоряжения тогдашнему главе ЛНР Игорю Плотницкому и отвечал за доставку техники из России.