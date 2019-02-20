Прокурор попросил 20 лет колонии строгого режимадля бывшего сотрудника ФСБ Сергея Михайлова и начальника отдела "Лаборатории Касперского", бывшего майора МВД Руслана Стоянова, обвиняемых в государственной измене. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

По информации газеты, прения сторон по делу прошли 18 февраля в Московском окружном военном суде в закрытом режиме. Прокуратура заявила, что вина Стоянова и Михайлова полностью доказана. Защита с этим не согласилась и просила оправдать обвиняемых. Адвокаты считают, что в деле нет фактов госизмены. Михайлов и Стоянов не признают вины.

​Михайлова и ещё трёх человек арестовали в декабре 2016 года. Материалы дела составляют гостайну, поэтому суть обвинений неизвестна. По данным СМИ, их обвиняют в передаче информации иностранным спецслужбам. По версии следствия, как пишет "Коммерсантъ", Михайлов в 2011 году через посредника передал ФБР данные по делу гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. В США его считают причастным к кибератакам.

По информации The Bell, фигуранты дела могут быть причастны к передаче американским властям информации о хакерах, взломавших серверы Демократической партии США перед президентскими выборами в 2016 году. Издание считает, что за преследованием Михайлова стояло Главное разведывательное управление Генштаба России. Американские спецслужбы считают, что именно в ГРУ организовали хакерские атаки перед выборами.

По делу о госизмене также проходят подчиненный Михайлова Дмитрий Докучаев и бизнесмен Георгий Фомченков, но материалы их дела до суда пока не дошли.