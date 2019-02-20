В ежегодном послании Путин сделал акцент на социальных вопросах

Президент России Владимир Путин выступает с посланием к Федеральному собранию.

Первый час выступления в московском Гостином дворе был практически полностью посвящен социальным вопросам. Путин пообещал, что уже в нынешнем году граждане России "почувствуют перемены к лучшему". По словам президента России, сейчас государством аккумулированы немалые средства, которые направят на так называемые национальные проекты. Путин подчеркнул, что эти деньги заработали граждане России.

Главной задачей Путин назвал поддержку семей и рождаемости. Предложены новые льготы для многодетных семей, в частности софинансирование выплат по ипотечным кредитам.

Путин также пообещал бороться с бедностью, развивать образование и здравоохранение. В частности, было обещано к 2021 году обеспечить все населенные пункты медицинской помощью, все школы подключить к высокоскоростному интернету, а также оборудовать все школы канализацией. На борьбу с онкологическими заболеваниями Путин пообещал направить триллион рублей.

Путин коснулся и так называемой мусорной реформы, поручив следить за ней активистам Общероссийского народного фронта.

По словам Путина, для борьбы с бедностью необходим экономический рост, а для этого - улучшение делового и инвестиционного климата. Дело арестованного Майкла Калви Путин при этом не упоминал.

На протяжении первого часа выступления Путин не касался внешнеполитических вопросов, не критиковал Запад.