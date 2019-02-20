Три депутата-консерватора покинули партию из-за Брекзита

Три депутата Палаты общин британского парламента заявили о выходе из Консервативной партии из-за разногласий с её политикой по вопросу о Брекзите.

Три женщины-депутата присоединятся к так называемой Независимой группе в парламенте, которая была создана на прошлой неделе после того, как из ведущей оппозиционной партии вышли несколько лейбористов. На данный момент, в Независимой группе будет 11 человек (8 бывших лейбористов и 3 экс-консерватора). Этих депутатов объединяет протест против так называемого "жёсткого Брекзита", для предотвращения которого, по их мнению, не принимают достаточных мер ни премьер-министр Тереза Мэй, ни лидер лейбористов Джереми Корбин.

Вышедшие из Консервативной партии депутаты заявляют, что премьер стала заложником крайне правой партийной фракции, которая не согласна ни ка какие компромиссы по вопросу о Брекзите, предпочитая им выход из ЕС без всякого соглашения.

У консерваторов и без того нет большинства в Палате общин. Кроме того, раные партийные фракции придерживаются различного мнения о Брекзите.

Тереза Мэй выразила сожаление в связи с решением депутатов.

Официальная дата выхода Британии из ЕС - 29 марта, при этом соглашение о выходе до сих пор не одобрено парламентом.