"Бог нефти – есть!" Рамиз Фаталиев - о сибирском герое

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В прошлом году в России объявили удивительный – в самом позитивном смысле – конкурс. Народу страны предложили самому, путем голосования, выбрать имена аж для 25, если не ошибаюсь, аэропортов. Были составлены списки номинантов. А осенью подвели итоги. Коснулось это и аэропорта западносибирского города под названием Сургут. С самого начала конкурса вперед вырвались два претендента. Затем второй начал отставать, и с огромным отрывом финишировал первый. Вторым был Ермак Тимофеевич, легендарный казачий атаман, покоритель Сибири. А первым, волею народа, стал (и сургутский аэропорт уже назван в его честь) уроженец села Морул Шамкирского района Азербайджанской ССР Фарман Салманов.

И это именно о нем невежественная дама-сенатор Людмила Нарусова позволила себе пренебрежительно отозваться. Желая, вероятно, осмеять итоги конкурса в Сургуте, она сказала следующее: "Сулейман ибн какой-то..." При этом, сама того не ведая, сенатор перепутала внука с дедом. Сулейманом звали деда Фармана Салманова, и он был первым в роду, кому было суждено познакомиться с сибирскими просторами.

У него в Моруле было небольшое хозяйство, он разводил домашний скот, и регулярно обязан был возить в Гянджу тамошнему имаму какую-то часть этой живности, в качестве дани. Но однажды он взбрыкнул и отказался платить дань. На разборки в Морул командировали какого-то ахунда. Сулеймана дома не оказалось, но две его сторожевые собаки крепко ахунда покусали. Сулеймана в кандалах отправили в Сибирь. Согласно приговору – на 10 лет. Это было в конце XIX века.

Новые условия жизни Сулеймана не сломили. Потом началась русско-японская война, и Сулейман одним из первых записался добровольцем. Воевал он, надо полагать, неплохо, поскольку удостоился нескольких наград и от дальнейшего отбытия срока был освобожден. В Морул он вернулся не один, а с русской женой Ольгой. Через некоторое время она освоила азербайджанский язык и взяла себе имя Фируза. В 1931 году у их сына Курбана родился первенец, которого назвали Фарманом. Затем у Курбана родилось еще трое детей, а в 37-м его репрессировали.

Осиротевшие дети духом не пали. Как могли, помогали матери и хорошо учились в школе. Все четверо, как принято выражаться, вышли в люди. В конце 1940-х Фарман приехал в Баку и поступил на геолого-разведочный. Учился отлично и на производственную практику был направлен в Западную Сибирь. Вернулся с большим набором геологических карт, составленных собственноручно, и стал донимать педагогов утверждениями о том, что, по его расчетам, Западная Сибирь таит в себе несметные залежи нефти, хотя и на значительной глубине. И стал просить, чтобы по распределению его отправили именно туда. Но его отправили в другую часть Сибири – в Кузбасс, 24 лет от роду он стал начальником нефтеразведочной экспедиции в 150 человек.

Лично Никите Хрущеву он адресовал телеграмму беспрецедентного содержания: "Я нашёл нефть. Вот так. Салманов"

Очень скоро Салманов понял, что нефти в Кузбассе нет. Он обзванивал начальство всех уровней и обивал все пороги, настаивал, просил, умолял только об одном – переместить его экспедицию в Западную Сибирь. Ответ был один: академические круги давно постановили, что тамошняя земля мёртвая, под глинистыми почвами нефть не водится. Доведенный до ручки Салманов решился на преступление. И как выяснилось на общем собрании экспедиции – коллективное. Он пытался определить добровольцев, но такими оказались все 150, без единого исключения. Они собрали всё своё хозяйство, погрузились на несколько барж и с семьями (!) самовольно, по реке перебазировались в Сургут. Рацию на это время они отключили. Жить устроились на речном вокзале, в невыносимых условиях, и начали трудиться.

Далее произошло почти всё, что должно было произойти. Вместо очередной зарплаты появилась делегация из центра. С приказом об увольнении Салманова и решением о его привлечении к уголовной ответственности. Но тут за своего начальника горой встала экспедиция. Я не могу вам обосновать, почему потом произошло то, что произошло. Может, дело в "оттепели", это был самый конец 1950-х. Но факт остается фактом: перебазирование экспедиции задним числом (!) узаконили, планы по разведке нефти утвердили, недоданную зарплату выдали и даже семейным членам экспедиции предоставили сносное жилье. Салманов отделался строгим выговором.

Потом было ещё года полтора упорной, но безрезультатной работы. Академические круги снова возвысили голос. Салманову передали, что один из академиков на узком совещании пожаловался самому Никите Хрущеву. Короче, тучи сгустились, но 21 марта 1961 года в местечке Мегион сквозь "мертвую землю и глинистую почву ударил мощный фонтан нефти – 200 тонн в сутки". Через пару недель в Усть-Балыке ударил ещё один фонтан – 500 тонн в сутки. Салманов пошел на почту. И лично Никите Хрущеву адресовал телеграмму беспрецедентного содержания: "Я нашёл нефть. Вот так. Салманов".

Он открыл по официальным данным 130, а по фактическим – 150 нефтяных месторождений. Только профессионалы могут оценить эти цифры. Он обеспечил СССР значительный энергетический скачок. С его именем на борту летают один Ту-154М и один "Боинг-737". Он – почетный гражданин двух российских автономных округов, города Сургут, китайского города Цзиньчжоу и американского штата Техас. В 90-е годы он бы мог приватизировать все нефтяное хозяйство Западной Сибири, никто бы не вякнул, потому что он был истинным творцом этой нефти. Он себе этого не позволил.

Как-то Салманова познакомили с Владимиром Высоцким, в гостинице "Москва". Потом все разошлись, а они вдвоем проговорили полночи. А ранним утром Высоцкий с гитарой постучал в номер к Салманову и спел только что написанную песню.

Один чудак из партии геологов

Сказал мне, вылив грязь из сапога:

"Послал же бог на головы нам олухов!

Откуда нефть – когда кругом тайга?



И деньги вам отпущены – на тыщи те

Построить детский сад на берегу:

Вы ничего в Тюмени не отыщете –

В болото вы вгоняете деньгу!"



И шлю депеши в центр из Тюмени я:

Дела идут, все боле-менее!..

Мне отвечают, что у них сложилось мнение,

Что меньше "более" у нас, а больше "менее".



А мой рюкзак

Пустой на треть.

"А с нефтью как?"

"Да будет нефть!"



Давно прошли открытий эпидемии,

И с лихорадкой поисков – борьба, –

И дали заключенье в Академии:

В Тюмени с нефтью – полная труба!



Нет бога нефти здесь – перекочую я:

Раз бога нет – не будет короля!..

Но только вот нутром и носом чую я,

Что подо мной не мертвая земля!



И шлю депеши в центр из Тюмени я:

Дела идут, все боле-менее!..

Мне отвечают, что у них сложилось мнение,

Что меньше "более" у нас, а больше "менее".



Пустой рюкзак,-

Исчезла снедь...

"А с нефтью как?"

"Да будет нефть!"



И нефть пошла! Мы, по болотам рыская,

Не на пол-литра выиграли спор –

Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская

Сквозила нефтью из открытых пор.



Моряк, с которым столько переругано, –

Не помню уж, с какого корабля, –

Все перепутал и кричал испуганно:

"Земля! Глядите, братики, – земля!"



И шлю депеши в центр из Тюмени я:

Дела идут, все боле-менее,

Что – прочь сомнения, что – есть месторождение,

Что – больше "более" у нас и меньше "менее"...



Так я узнал –

Бог нефти есть, –

И он сказал:

"Копайте здесь!"



И бил фонтан, и рассыпался искрами,

При свете их я Бога увидал:

По пояс голый, он с двумя канистрами

Холодный душ из нефти принимал.



И ожила земля, и помню ночью я

На той земле танцующих людей...

Я счастлив, что, превысив полномочия,

Мы взяли риск – и вскрыли вены ей!

Рамиз Фаталиев – кинорежиссёр и сценарист, народный артист Азербайджана

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