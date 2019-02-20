В Махачкале на заявившую об избиении в полиции завели дело

На жительницу Махачкалы Зайнаб Чупалову, которая жаловалась в прокуратуру на избиение в отделе полиции, завели уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сама Чупалова, нахоядщая сейчас под арестом, рассказала изданию "Кавказский узел".

По её словам, 13 сентября прошлого года они с сестрой вышли с работы на перекур, где к ним подошли полицейские. Не предъявив документов, сотрудники начали угрожать и оскорблять женщин. Чупалова достала телефон, чтобы снять происходящее на камеру, после чего полицейские "несколько раз" ударили её "по голове", вызвали "дополнительно наряд" и забрали в отдел. В отделе Чупалову также избили, а затем отвезли в суд, где выписали штраф за мелкое хулиганство.

В связи с травмами, полученными в отделе полиции, Чупалова, по её словам, "прошла лечение в больнице", а выйдя из неё в 20-х числах сентября написала в прокуратуру заявление об избиении. Однако уголовное дело завели, в итоге, на неё саму.

По версии следствия, Чупалова схватила с подоконника бокал и бросила его в сотрудницу правоохранительных органов. Стакан попал в левое плечо, в результате чего "произошёл разрыв плечевого сустава". После этого, утверждают полицейские, Чупалова схватила за волосы другую сотрудницу полиции, "ударила её об стол, повалила на пол, и стала наносить удары рукой по голове".