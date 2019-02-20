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Суд досрочно освободил националиста Дёмушкина из колонии

Дмитрий Дёмушкин (архивное фото)

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Суд во Владимирской области освободил досрочно из исправительной колонии националиста Дмитрия Дёмушкина, осуждённого за публикацию фотографий с "Русского марша". Об этом сообщает ТАСС.

Дёмушкин уточнил, что решение об освобождении было принято после частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса России.

В конце апреля 2017 года суд приговорил Дёмушкина к двум с половиной годам колонии общего режима. Он обвинялся в публикации в соцсетях фотографий с "Русского марша", на которых запечатлены экстремистские лозунги. Сам Дёмушкин вину не признал.

В январе 2016 года Дмитрий Дёмушкин внесен в список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На него было заведено несколько уголовных дел.

Законопроект о декриминализации 282-й статьи был внесён в Госдуму президентом Владимиром Путиным в начале октября 2018 года, после активного обсуждения проблемы с массовыми уголовными делами об экстремизме в обществе. 9 января 2019 года изменения в законодательство вступили в силу.

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