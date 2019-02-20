Порошенко выступил на заседании Генассамблеи ООН

Россия превращает аннексированный Крым в стартовую площадку для своих ракет. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Порошенко уточнил, что на территории полуострова находятся, в частности, 32,5 тысячи российских военных и более 50 реактивных систем залпового огня.

По словам украинского президента, Москва уже развернула в Крыму инфраструктуру для развертывания ядерного оружия.

Комментируя ситуацию в Донбассе, Порошенко сообщил, что в регионе находятся 35 тысяч вооружённых пророссийских сепаратистов и более двух тысяч российских военных. В их распоряжении имеется почти 500 танков, 130 реактивных систем залпового огня и около 800 артиллерийских систем, сказал президент. По его данным, такого количества танков нет у таких стран, как Германия, Франция и Италия.

"Украина стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии", - цитирует Порошенко "Украинская правда".

Президент Украины также предложил лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН за агрессивное поведение в отношении Украины.

Накануне Порошенко подписал закон о внесении изменений в Конституцию Украины. Они закрепляют стратегический курс Киева на вступление в ЕС и НАТО.

Помимо прочего в ходе своего выступления президент Украины передал ходатайство генеральному секретарю ООН с просьбой оказать давление на Россию с целью освобождения украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в Чёрном море.

25 ноября у берегов аннексированного Крыма российские пограничники захвалили три украинских военных корабля и задержали 24 моряка. Военнослужащих обвиняют в незаконном пересечении границы России. Киев считает случившееся актом агрессии. Российские власти заявили, что украинские военные пошли на сознательную провокацию.