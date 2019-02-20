The Bell: космодром Восточный достроит новый подрядчик

Достроить космодром Восточный предложили российскому миллиардеру. Новым подрядчиком строительства, скорее всего, станет Crocus Group Араза Агаларова. Об этом, со ссылкой на три источника, сообщает The Bell.

По словам собеседников издания, переговоры с компанией ещё идут. Предполагается, что Crocus будет строить стартовый стол для сверхтяжёлой ракеты "Ангара". Стоимость проекта оценили в 40 миллиардов рублей. Привлечь к строительству космодрома структуры Агаларова решили после того, как прежний генподрядчик "Казань" сорвал сроки, не приступив к работе вовремя. Отмечается, что за Уралом подрядчики такого уровня отсутствуют. Местные компании небольшие и якобы способны сделать лишь отдельные виды работ.



В пресс-службе Crocus Group на вопросы РБК ответили, что "комментировать нечего".

Crocus Group зарабатывала на создании торговых и выставочных площадей и их эксплуатации, став одним из крупнейших арендодателей в России. В последние годы компания работает с государством. Она выполнила госзаказы на строительство инфраструктуры и помещений Дальневосточного университета к саммиту АТЭС, стадионов в Ростове-на-Дону и Калининграде к чемпионату мира по футболу 2018 года. Агаларов в интервью признавал, что работать с государством очень сложно.

Космодром Восточный в Амурской области начали строить 6 лет назад. Его стоимость оценивается в сотни миллиардов рублей, несколько миллиардов были украдены. В ноябре Генпрокуратура РФ заявила, что по случаям нарушений при строительстве космодрома Восточный заведено больше 140 уголовных дел, а общий ущерб превысил 10 млрд рублей.