Члены SERB сорвали закрытый показ фильма "Праздник" в "Мемориале"

В Москве члены прокремлёвского движения SERB сорвали показ фильма "Праздник" режиссёра Алексея Красовского. Закрытый показ картины проходил в Международном "Мемориале". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.
По свидетельствам очевидцев, примерно через 20 минут после начала показа пятеро мужчин с георгиевскими ленточками на рукавах и символикой SERB на одежде ворвались в помещение "Мемориала". При них была съёмочная аппаратура. Прокремлёвские активисты скандировали "Позор!" и обвиняли устроителей показа в предательстве интересов родины и требовали прокатное удостоверение фильма, а также угрожали вызовом полиции.
Организаторы вызвали полицейских. Они прибыли примерно через полчаса. За это время среди зрителей объявились сторонники SERB, выкрикивающие слова поддержки прокремлёвским активистам.
Показ фильма остановили.
Под нажимом полицейских сорвавшие просмотр удалились. На улице их ждала съёмочная группа НТВ. Она приехала к месту показа фильма одновременно с полицейскими.
Руководители "Мемориала" отправились в полицию для подачи заявления о срыве мероприятия и составления протокола.
Примерно четверть зрителей ушли во время скандала, остальные задержались для обсуждения фильма и дискуссии о состоянии современного российского общества.
- Алексей Красовский снял комедию "Праздник" в 2018 году. Действие фильма происходит в блокадном Ленинграде. После того, как ещё до премьеры фильм раскритиковали ряд чиновников и общественных организаций, режиссёр отказался получать прокатное удостоверение и выложил картину на YouTube. За две недели видео успело собрать более миллиона просмотров. В виде добровольных взносов за просмотр было собрано более трёх миллионов рублей.
- В декабре стало известно, что петербургская прокуратура проверяет обстоятельства создания фильма. Об итогах проверки не сообщалось.
- О SERB стало известно в 2014 году на Украине. Движение негативно относилось к Евромайдану и его участникам, а также поддерживало создание Юго-восточной украинской республики. Тогда Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против одного из лидеров движения – актёра Игоря Бекетова, известного под псевдонимом Гоша Тарасевич. Летом 2014 года активисты SERB переехали в Россию. Движение стало известно своей борьбой против российских оппозиционеров с целью не допустить "российского Майдана".