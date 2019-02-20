Члены SERB сорвали закрытый показ фильма "Праздник" в "Мемориале"

В Москве члены прокремлёвского движения SERB сорвали показ фильма "Праздник" режиссёра Алексея Красовского. Закрытый показ картины проходил в Международном "Мемориале". Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода.

По свидетельствам очевидцев, примерно через 20 минут после начала показа пятеро мужчин с георгиевскими ленточками на рукавах и символикой SERB на одежде ворвались в помещение "Мемориала". При них была съёмочная аппаратура. Прокремлёвские активисты скандировали "Позор!" и обвиняли устроителей показа в предательстве интересов родины и требовали прокатное удостоверение фильма, а также угрожали вызовом полиции.

Организаторы вызвали полицейских. Они прибыли примерно через полчаса. За это время среди зрителей объявились сторонники SERB, выкрикивающие слова поддержки прокремлёвским активистам.

Показ фильма остановили.

Под нажимом полицейских сорвавшие просмотр удалились. На улице их ждала съёмочная группа НТВ. Она приехала к месту показа фильма одновременно с полицейскими.

Руководители "Мемориала" отправились в полицию для подачи заявления о срыве мероприятия и составления протокола.

Примерно четверть зрителей ушли во время скандала, остальные задержались для обсуждения фильма и дискуссии о состоянии современного российского общества.