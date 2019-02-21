Против оператора перевозки С-400 в Китай подан иск на ₽11 млрд

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал два иска государственной компании "Рособоронэкспорт" к "Балтик Транс-порт" на общую сумму в 11 миллиардов рублей . По данным "Фонтанки", петербургское морское агентство фрахтовало суда для перевозки зенитных ракетных комплексов С-400 в Китай. Одно из них попало в шторм в Ла-Манше, после чего залитые морской водой и поврежденные ракеты пришлось уничтожить. Дело будет рассматриваться на закрытом судебном заседании, сообщает РБК.



Сумма контракта на поставку шести дивизионов С-400 в Китай составляет более трёх миллиардов долларов. О начале поставок было объявлено в январе 2018 года. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, для выполнения контрактных обязательств российская сторона изготовит новые ракеты.​

По данным "Фонтанки", компания "Балтик Транс-порт" имеет признаки аффилированности с "Ростехом". С декабря 2017 года её совладельцами являются предприниматели Евгений Рогозин и Александр Малахов, он же занимает пост генерального директора. До 14 февраля 2019 года Малахов также руководил компанией "Элади", принадлежащей кипрскому офшору "Холисбридж Холдингс" - одной из структур госкорпорации.

В сентябре 2018 года Соединенные Штаты ввели санкции в отношении Министерства обороны КНР за покупку 10 российских истребителей Су-35 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Китай стал первой страной, к которой США применили ограничения за сотрудничество с Россией. Попавшим под санкции запрещено ходатайствовать о получении экспортных лицензий или вступать в сделки с американскими финансовыми учреждениями.

Зенитно-ракетные комплексы С-400 предназначены для уничтожения средств воздушно-космического нападения.