Amnesty International критикует Россию за законы против НКО

Неправительственные организации в России, критикующие или не разделяющие точку зрения правительства, не получают государственного финансирования, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном 20 февраля.

При этом "значительные средства", по данным правозащитников, направляются "поставщикам социальных услуг", которые не отстаивают права публично и не требуют подотчетности от власти. "Львиная доля бюджетного финансирования, предназначенного гражданскому обществу, достаётся организациям, солидарным с политикой властей, в том числе националистическим и консервативным, а также православной церкви", - отмечают авторы доклада.

Amnesty International вновь подвергла критике принятый в 2012 году в России закон об "иностранных агентах", под действие, которого, в первую очередь, попали правозащитные организации, а также НКО, занимающиеся вопросами экологии и здравоохранения. Закон "крайне негативно повлиял на российское гражданское общество", заявляют правозащитники. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" Минюста России числится 73 НКО.

Закон о "нежелательных организациях", по словам правозащитников, используется для подавления инакомыслия, подрывая свободу выражения мнений и независимые организации гражданского общества в России.

Российский закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних в Amnesty International назвали "неприкрыто гомофобным". Принятый Госдумой России в 2013 году документ "не только ограничивает право личностей на свободу выражения мнений", но также обеспечивает юридическую базу для преследования тех, кто создает организации, чтобы отстаивать свои интересы, сексуальную ориентацию и гендерную идентичность, отмечают правозащитники.

Давление властей на НКО, защищающих права человека, происходит по всему миру. Законы, ограничивающие деятельность некоммерческих организаций, приняты уже в 50 государствах, говорится в докладе Amnesty International "Закон как инструмент подавления: Глобальное наступление на организации гражданского общества" .