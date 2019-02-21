Дагестанского блогера Алибека Мирзеханова заподозрили в терроризме

Известного блогера из Дагестана Алибека Мирзеханова, задержанного по делу о массовой драке в Москве, заподозрили в терроризме. Об этом журналистам сообщил адвокат, который уточнил, что его подзащитного всю ночь допрашивали сотрудники Федеральной службы безопасности.

Накануне "Медиазона" писала, что после того, как Мирзеханова отпустил под подписку о невыезде следователь по делу о драке, неизвестные увезли блогера на микроавтобусе без номеров. Родственники подозреваемого заявили о похищении.

Сегодня адвокат блогера Шамиль Яндарбаев рассказал, что его подзащитному вменяют преступления, совершённые в период с 2014 года по настоящее время. Мирзеханов якобы кого-то вербовал и склонял уехать в Сирию. Сам блогер отказывается признать вину.

На прошлой неделе в московском районе Печатники возле кафе "Неолит" произошла массовая драка, в которой участвовали около 50 человек, четверо пострадали. 16 февраля по делу об этой драке задержали Алибека Мирзеханова, а в его доме прошёл обыск. Изначально блогеру вменяли хулиганство.