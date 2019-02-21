Следственный комитет России предъявил обвинения основателю инвестиционного фонда "Бэринг Восток", американскому бизнесмену Майклу Калви по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По версии следствия, Калви организовал мошенническую схему по хищению 2,5 миллиардов рублей из банка "Восточный". Калви обвинения отвергает. Ранее в суде Калви назвал подозрения в свой адрес ложью и связал их с корпоративным конфликтом между ним, членом совета директоров банка "Восточный" Шерзодом Юсуповым и другим акционером Артёмом Аветисяном. В "Бэринг Восток" также заявили, что обвинения в мошенничестве против его основателя Майкла Калви не имеют под собой оснований.

Калви и ещё пять человек были задержаны в Москве 15 февраля. Все задержанные помещены судом под стражу.

Как сообщил ТАСС ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, посетивший Калви в изоляторе в среду, американский бизнесмен содержится в московском следственном изоляторе с нарушением регламента. Он находится в одной камере с обвиняемым в покушении на жизнь судьи.

По правилам ФСИН, обвиняемые в экономических преступлениях должны содержаться отдельно от обвиняемых в насильственных преступлениях, отметил Мельников.

После карантина Калви перевели в восьмиместную камеру, а другого подозреваемого по делу – француза Филиппа Дельпаля – в четырехместную. Отношения с сокамерниками у них хорошие. Особых жалоб на условия содержания у иностранцев нет, добавил Мельников.

Как сообщил журналистам президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, представители посольства США в Москве до сих пор не встретились с арестованным пять дней назад американским гражданином Майклом Калви. Согласно Венской конвенции, доступ сотрудников посольства или консульства к иностранным гражданам должен быть предоставлен в течение 72 часов с момента ареста. В Госдепартаменте США заявили, что дипломаты в Москве прилагают усилия для организации встречи с Калви.

"Бэринг Восток" – один из старейших и крупнейших фондов прямых инвестиций, работающих в России. Он был основан 25 лет назад, с момента создания привлёк более 3,7 миллиарда долларов капитала и инвестировал более чем в 80 проектов в России.