Полиция проиграла иск к координатору "Открытой России"

Суд в Санкт-Петербурге отклонил иск полицейских о защите чести, достоинства и деловой репутации к координатору регионального отделения "Открытой России" Андрею Пивоварову.

В иске, поданном в мае прошлого года, полицейские требовали от Пивоварова удалить его пост в Фейсбуке, в котором он рассказал о том, что самостоятельно собрал все материалы для расследования кражи из его автомобиля. Однако полицейские отказались заниматься расследованием, сославшись на подготовку к возможным массовым протестам в городе 5 ноября.

2 ноября 2017 года у Пивоварова из машины украли сумку. Он самостоятельно нашел видео, по которому вычислил номер автомобиля, его владельца и того, кто был за рулем, и отнес все это в полицию. По просьбе полицейских, которые обещали заняться расследованием,он не стал выкладывать видео в интернет и написал бумагу, что к работе сотрудников полиции претензий не имеет.

Однако через полгода, по словам Пивоварова, в МВД решили подать на него в суд иск. В полиции сочли, что Пивоваров опозорил их "деловую" репутацию. При этом, как отмечает оппозиционер, полицейские ничего и никого не нашли, а само дело наверняка закрыли.