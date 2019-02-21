Госдума России приняла закон о паллиативной помощи

Государственная дума России на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о паллиативной медицинской помощи. Документ предполагает, что каждый человек имеет право на обезболивание сильнодействующими и наркотическими препаратами.

Кроме того законопроект расширяет само понятие "паллиативная медицинская помощь" и уточняет порядок её оказания, в том числе в амбулаторных условиях и на дому. Люди бесплатно будут обеспечены обезболивающими и медицинскими изделиями и смогут дома, рядом со своими близкими, получать медицинскую и психологическую поддержку, заявил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Накануне в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал законодателей как можно быстрее принять закон о паллиативной помощи. В январе во время посещения хосписа в Санкт-Петербурге он пообещал регулярно выделять средства на оказание такой помощи из бюджета.



В России в паллиативной помощи нуждаются около 1,3 миллиона человек.

Сейчас врачи могут столкнуться с уголовной ответственностью при выписывании наркотических обезболивающих препаратов. Это иногда приводит к тому, что онкологические больные не могут их получить и страдают от боли.

Проблема обеспечения больных раком обезболивающими препаратами стала предметом общественного обсуждения после того, как в феврале 2014 года покончил с собой контр-адмирал в отставке Вячеслав Апанасенко. После этого СМИ написали о десятках таких случаев. Позже Роскомнадзор запретил такие публикации.

Тогда же широкий резонанс получило уголовное дело в отношении терапевта Алевтины Хориняк из Красноярского края, которая выписала рецепт на трамадол знакомому с терминальной стадией рака. На нее завели дело о подделке документов и незаконном обороте сильнодействующих препаратов. Обвинение просило для Хориняк 8 лет заключения, суд ее оправдал.



Летом прошлого года в Москве возбудили уголовное дело против матери неизлечимо больного ребенка Екатерины Конновой. Она продала ненужное лекарство, которое содержит небольшое количество наркотического вещества. Преследование москвички было прекращено только после критики в СМИ и последовавшей за ней проверки по линии Министерства внутренних дел.