Госдума одобрила в первом чтении поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, вводящие новую статью в российское законодательство. Она предполагает наказывать за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Трансляция пленарного заседания ведётся на сайте нижней палаты парламента.
Поправки внёс в Думу президент России Владимир Путин. Согласно предложенному им закону, людям, "занимающим высшее положение в преступном сообществе", будут грозить от 8 до 15 лет заключения. Кроме того, суд может назначить им штраф до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного за период до пяти лет.
Законопроект также запрещает участвовать в собраниях руководителей, организаторов и членов преступных сообществ и ужесточает наказания за участие в организованных преступных сообществах.
В пояснительной записке к документу утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.
- "Носители высшей высшего положения в преступной иерархии" в России зачастую называют себя "ворами в законе". По оценке специализирующегося на освещении их жизни издания "Праймкрам", сейчас такой титул носят около 430 человек, из них 70 живут в России.
- В 2004 году в Грузии принят закон, разрешающий привлечение к ответственности только за признание принадлежности к воровскому миру. За признание себя "вором в законе" человек мог быть осуждён на срок до 8 лет (позднее – до 10 лет). Закон критиковался правозащитниками, обращавшими внимание, что приверженность какой-либо идеологии (в данном случае – воровской) не должна считаться преступлением.
- Эксперты предупреждают, что формулировки российского закона о принадлежности к преступной иерархии могут коснуться не только членов организованной преступности, но и людей, осуждённых за экономические преступления – зачастую квалифицируемых следственными органами как создание преступного сообщества.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.