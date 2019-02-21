Госдума одобрила в первом чтении поправки к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам, вводящие новую статью в российское законодательство. Она предполагает наказывать за "занятие высшего положения в преступной иерархии". Трансляция пленарного заседания ведётся на сайте нижней палаты парламента.

Поправки внёс в Думу президент России Владимир Путин. Согласно предложенному им закону, людям, "занимающим высшее положение в преступном сообществе", будут грозить от 8 до 15 лет заключения. Кроме того, суд может назначить им штраф до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты осужденного за период до пяти лет.

Законопроект также запрещает участвовать в собраниях руководителей, организаторов и членов преступных сообществ и ужесточает наказания за участие в организованных преступных сообществах.

В пояснительной записке к документу утверждается, что в России организованные преступные сообщества совершают наиболее опасные и тяжкие преступления, а их лидеры, благодаря своему положению, уходят от ответственности.