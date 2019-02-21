Журналистов пустили на заседание суда по делу адвоката Беньяша

Судья Ленинского районного суда Краснодара, где в четверг в открытом заседании слушается дело адвоката Михаила Беньяша, разрешила присутствие журналистов в зале, отменив свое предыдущее решение. Однако предупредила, что "съёмка нежелательна", сообщает "Медиазона".
На предварительном заседании 12 февраля судья Диана Беляк поддержала ходатайство потерпевших полицейских, просивших не пускать журналистов в зал. Суд аргументировал запрет тем, что дело резонансное, а в СМИ появляется много публикаций с оскорбительными комментариями в отношении потерпевших. Михаил Беньяш назвал запрет на присутствие журналистов на открытом заседании "незаконным и беспрецедентным для российской судебной практики".
Уголовное дело на краснодарского адвоката Михаила Беньяша, известного по защите местных оппозиционных активистов и обманутых дольщиков, было заведено после того, как полиция задержала его 9 сентября прошлого года. Беньяш собирался поехать к задержанным на акции против пенсионной реформы, однако его самого силой доставили в отдел полиции.
Следствие считает, что в машине адвокат укусил одного полицейского за руку, а другого ударил локтем по лицу. Сам адвокат утверждает, что правоохранители избили его сначала в автомобиле, а затем и в отделе. Михаил Беньяш почти месяц находился в СИЗО.
12 февраля на предварительном заседании суда выяснилось, что к делу не стали приобщать видеозапись задержания адвоката, сделанную единственным свидетелем защиты. Именно после этого заседания судья запретила журналистам появляться на следующих открытых заседаниях.
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