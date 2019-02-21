Суд в аннексированном Россией Крыму прекратил уголовное преследование главы Союза рабочих Севастополя Валерия Большакова по статье о возбуждении ненависти к "терским казакам". Это дело закрыли в связи с отсутствием состава преступления, так как соответствующая статья уголовного кодекса частично декриминализирована в России.

Большакова всё ещё обвиняют в призывах к экстремизму. Об этом сообщил глава международной правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Как сообщалось ранее, поводом для преследования Большакова послужил его одиночный пикет, а также публикации и комментарии в социальной сети "ВКонтакте". По версии следствия, активист призывал к устранению нынешней власти и установлению диктатуры пролетариата, а также возбуждал ненависть к социальной группе "терские казаки".