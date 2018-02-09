Главу Союза рабочих Севастополя обвинили в экстремизме

Следственное управление в аннексированном Россией Крыму закончило расследование дела главы Союза рабочих Севастополя. Валерия Большакова обвиняют в призывах к экстремизму и возбуждении ненависти к "терским казакам", сообщил в пятницу адвокат Международной правозащитной группы Агора Алексей Ладин.

Поводом для преследования Большакова послужил его одиночный пикет, а также публикации и комментарии в социальной сети "ВКонтакте". По версии следствия, активист призывал к устранению нынешней власти и установлению диктатуры пролетариата, а также возбуждал ненависть к социальной группе "терские казаки".

Адвокат уточнил, что следствие по делу Валерия Большакова длилось менее четырех месяцев. Защита будет проверять объективность экспертиз, так как они, по мнению адвокатов, были проведены в предельно короткий срок.