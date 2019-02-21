"Ведомости" оштрафованы за ссылку на видео с фанатами ЦСКА

Останкинский районный суд Москвы оштрафовал на 25 тысяч рублей издание "Ведомости" за ссылку на видео, на котором фанаты футбольного клуба ЦСКА ругаются матом после аварии в римском метро.

Издание признали виновным в распространении продукции, содержащей нецензурную брань. Протокол был составлен из-за заметки под названием "Десятки российских болельщиков пострадали при обрушении эскалатора в римском метро". В ней "Ведомости» сослались на аккаунт болельщиков ЦСКА в Твиттере.

Представитель СМИ в суде отметил, что ссылку на Твиттер разместили, чтобы подтвердить само событие, она "не отсылала читателей к видео, которое содержит нецензурную брань". Кроме того, чтобы посмотреть это видео, пользователю нужно совершить дополнительное действие: прочитать предупреждение, что ролик носит деликатный характер, и нажать кнопку "продолжить". Однако судья постановила, что "Ведомости" несут ответственность "за содержание всей распространенной информации".

В ноябре прошлого года за тот же ролик с фанатами ЦСКА на 5 тысяч рублей был оштрафован журналист Юрий Дудь – он опубликовал видео в блоге спортивного сайта Sports.ru, главным редактором которого являлся много лет. Гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша выразил по поводу этого штрафа недоумение. "Что, кроме мата, должны были произносить фанаты в тот момент, когда их перемалывал сломавшийся эскалатор?" – написал он на своей странице в Фейсбуке.