Школьникам Екатеринбурга показали, как разгонять беспорядки

В Екатеринбурге школьникам показали, как военная полиция разгоняет беспорядки. Мероприятие прошло в военной комендатуре в рамках программы патриотического воспитания молодёжи, сообщает издание 66.ru.

По легенде, четверо человек, вооружённые палками и бутылками с зажигательной смесью, подошли к территории военного объекта и попытались на него проникнуть. После этого во двор заехали два автомобиля с сотрудниками полиции, лидера протестной акции задержали, остальные разбежались. Противостояние длилось недолго.



После для детей, которые хотят вступить в "Юнармию", показали ещё одну постановку. Действия полицейских при разгоне комментировал их командир. Затем подросткам показали обмундирование и переодели в военную форму. В конце мероприятия школьники принесли клятву и их приняли в ряды организации.

Военно-патриотическое общественное движение "Юнармия" было создано в 2016 году. Своей целью организация ставит "всестороннее развитие и патриотическое воспитание россиян". В апреле 2017 года участники движения в подмосковном парке "Патриот" штурмовали специально построенный для этого макет берлинского Рейхстага.