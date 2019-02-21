Ядерное эскимо от Владимира Путина

Владимиру Путину видимо показалось, что его Послание могут неправильно понять. Поэтому он объяснился с прессой по ключевым моментам, в частности, связанным с применением ядерного оружия. Эти объяснения в прямом эфире изучают аналитик Фонда Карнеги Андрей Колесников, военный эксперт Александр Гольц, писатель Александр Генис (США). Ведущая Елена Рыковцева

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