Чем Путин потчует?

Владимир Путин первую часть послания Федеральному собранию 2019 года посвятил льготам многодетным ради роста рождаемости, индексации пенсий сверх прожиточного минимума, обещал наладить и сделать доступной медицину, отменить налог на прибыль для учреждений культуры, здравоохранения, образования. Приказал правительству за 2 года решить проблему теплых туалетов с канализацией в школах, разрешить мусорный криизис и сделать Россию одним из мировых научных лидеров.

Про поднятый пенсионный возраст глава государства умолчал, а в связи с ростом налогов потребовал от денежных властей сдержать разгулявшуюся инфляцию.

Правильный бизнес "не должен ходить под статьей", неправильный – сидеть по 3 меясца без допросов: Число следователей будет увеличено, а года через 2 будут отменены препятствия для работы предпринимателей и экономический рост достигнет 3% ВВП.

Вторая часть была посвящена миролюбивой внешней политике: "Россия никому не угрожает", "мы не заинтересованы в конфронтации". Путин обещал дать ответ США новыми ракетными системами и подводными лодками. На боевое дежурство выйдут ракеты "Пересвет", "Авангард", "Кинжал", "Буревестник" и подлодка с "Посейдонами". Меры носят "ответный и оборонительный характер": « Пусть США посчитают дальность и скорость наших систем оружия. Пусть сначала посчитают, а потом принимают решения по угрозам в адрес нашей страны". О цене масштабного перевооружения не сообщается.

Президент сообщил, что «сателлиты США подхрюкивают Вашингтону». Кроме дружественной Индии другие государства лидер страны, ведущей гибридную войну с Украиной, особым вниманием не удостоил и лишь раз упомянул "незаконные санкции".

Чего на самом деле россиянам ждать от президентского курса? Обсуждают социолог Георгий Сатаров, политолог Леонид Радзиховский, экономист Алексей Михайлов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 20 февраля в 19 часов