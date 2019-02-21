Партнёр премьер-министра Сербии Аны Брнабич родила мальчика, сообщает Radio Free Europe/Radio Liberty со ссылкой на офис-премьер-министра. Она стала первым премьером страны, у которого родился ребёнок в однополой паре, несмотря на то что в стране не признаются однополые браки.

В заявлении говорится, что мать ребёнка, Милица Джурджич, и их сын по имени Игорь "в порядке".

Ане Брнабич 43 года, она получила образование в Соединенных Штатах и Великобритании. В 2006 году она учредила национальный Союз по региональному экономическому развитию. Она работала координатором программы экономического развития местных сообществ в Сербии при содействии Агентства США по международному развитию (USAID) и была Министром местного самоуправления. В 2017 году она была выдвинута на пост премьер-министра страны, став первой женщиной-премьером в стране.

Включение Аны Брнабич в состав правительства в прошлом году вызвало позитивный отклик со стороны представителей ЛГБТ-сообщества, которые нередко подвергаются дискриминации в Сербии.

В 2018 году Брнабич приняла участие в гей-параде в Белграде несмотря на критику представителей ЛГБТ-сообщества, заявивших, что права ЛГБТ в стране не получили значительного прогресса за время, пока Брнабич занимает пост премьера. Премьер-министр не комментирует, когда в стране будут разрешены гей-браки. Cообщалось, что в стране могут быть разрешены однополые гражданские союзы, чтобы приблизить Сербию к членству в ЕС.