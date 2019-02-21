Издатель "Медиазоны" Пётр Верзилов, который ведет собственное расследование гибели трёх российских журналистов в ЦАР, заявил, что киллеры могли прилететь в Африку из Донбасса. Об этом он рассказал в эфире телеканала RTVI.

После того как журналисты погибли, их убийцы отправились назад на Украину, утверждает активист. По имеющейся у издателя "Медиазоны" информации, это не были люди, связанные с "частной военной компанией Вагнера", которой, как считают СМИ, руководит близкий к Кремлю бизнесмен Евгений Пригожин.

При этом, утверждает Пётр Верзилов, в организацию убийства так или иначе вовлечены структуры "ЧВК Вагнера". Но непосредственно в исполнении заказа они якобы не участвовали. Это могло бы привести к международному скандалу, поскольку россияне находятся в ЦАР по мандату ООН, считает Верзилов. Ранее он исключил, что журналисты погибли случайно.

30 июля 2018 года в ЦАР были убиты три российских журналиста – Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко. Они приехали в Африку, чтобы снять документальный фильм о деятельности "частной военной компании Вагнера", спонсором которой считается "повар Путина", бизнесмен Евгений Пригожин. Расследовательский центр "Досье" Михаила Ходорковского считает убийство журналистов спланированным – по данным, полученным центром, к нему с высокой долей вероятности причастны российские наёмники.

Следственный комитет России опровергает эту информацию и настаивает на версии банального ограбления.