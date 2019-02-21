Суд в Саратове отменил оправдательный приговор журналисту Сергею Вилкову, который обвиняли в клевете на депутата местного регионального собрания от "Единой России" Сергея Курихина.

Вилков в своих публикациях в СМИ и соцсетях утверждал, что Курихин в 90-е был причастен к незаконной деятельности так называемой Парковской организованной преступной группировки. В 2015 году в отношении журналиста было возбуждено дело о клевете на депутата. В 2017 году мировой судья вынес Вилкову оправдательный приговор. Суд пришёл к выводу, что Вилков добросовестно заблуждался, называя депутата-единоросса бандитом и убийцей. Приговор прошел апелляционную инстанцию и вступил в законную силу.

В январе 2019 года кассационная инстанция в составе президиума Саратовского областного суда отменила это постановление и вернула дело на повторное рассмотрение. Суд второй инстанции отменил первоначальный приговор. Преследование журналиста продолжается уже четыре года. Сам Вилков утверждает, что от него добиваются согласия на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям, на что он не пойдет.