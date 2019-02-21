В Петербурге арестовали активиста, известного по маске Путина

В Санкт-Петербурге суд арестовал оппозиционного активиста Владимира Иванютенко. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.

Ранее соратники Иванютенко сообщили о его исчезновении. Он перестал выходить на связь два дня назад. Сегодня стало известно, что как минимум с ночи 20 февраля активист находился в изоляторе, а его задержание могли провести сотрудники ФСБ России. По данным правозащитника Динара Идрисова, в суде Иванютенко не дали связаться с адвокатом.

Владимир Иванютенко известен по участию в акциях протеста в маске президента России Владимира Путина. Осенью прошлого года Иванютенко участвовал в такой маске в акции против пенсионной реформы. Активисты управлял повозкой, запряженной пенсионерами. После этой акции Иванютенко был задержан.

Зимой 2017 года на активиста было совершено нападение с ножом и электрошокером. Он попал в реанимацию. Позднее Иванютенко заявил, что узнал в нападавшем Валерия Амельченко – информатора "Новой газеты", рассказавшего о работе в структурах бизнесмена Евгения Пригожина, которого СМИ называют близким другом и "поваром" Владимира Путина.