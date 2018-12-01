Информатора "Новой газеты" отпустили с допроса о нападении на активиста

Валерия Амельченко, рассказавшего "Новой газете" подробности о своей работе на структуры Евгения Пригожина, отпустили из полиции после того, как он был опознан активистом, ранее обвинившим его в нападении с ножом. Об этом сообщает "МБХ-медиа".

Член запрещенного в России движения "Артподготовка" (признано экстремистским) Владимир Иванютенко утверждает, что именно Амельченко участвовал в нападении на него в декабре 2017 года. Узнав нападавшего по материалу "Новой газеты", активист вместе с адвокатом направил следователям ходатайство об опознании.

Процедура прошла 28 ноября, и Иванютенко снова опознал Амельченко. По словам активиста, человек, который якобы напал на него, в ходе допроса и очной ставки "путался, противоречил сам себе, говорил важные факты, полностью разрушающие его алиби". Несмотря на это следователь отпустил Валерия Амельченко, а адвокату Иванютенко не разрешил ознакомится с замечаниями к протоколу опознания.

В начале ноября в эфире "Эха Москвы в Петербурге" Иванютенко сообщил, что впервые опознал Амельченко в июне – тогда автор расследования в "Новой газете", журналист Денис Коротков показал ему фотографии нескольких людей. Активист утверждает, что окончательно убедился в том, что это Амельченко, после публикации расследования.