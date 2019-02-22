Режим Мадуро закрыл границу Венесуэлы с Бразилией

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, легитимность которого не признают США и ряд других стран, закрыл границу страны с Бразилией, чтобы не допустить доставки в страну иностранной гуманитарной помощи. Ранее с этой же целью была заблокирована граница с Колумбией.

Тонны продовольствия и медикаментов, отправленные жителям Венесуэлы преимущественно из США, сейчас хранятся на складах в колумбийском городе Кукута, рядом с венесуэльской границей.

Мадуро заявляет , что венесуэльцы – "не попрошайки", и категорически отказывается пропускать грузы из США под тем предлогом, что поставки гуманитарной помощи станут прикрытием для американского военного вторжения. Вице-президент Бразилии Антониу Гамилтон Моурау в интервью агентству Франс пресс назвал бессмысленным возможное военное вторжение США в Венесуэлу.

Лидер оппозиции,глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный США и многими европейскими и латиноамериканскими странами исполняющим обязанности президента призвал венесуэльцев помочь в провозе гуманитарной помощи в эту субботу, 23 февраля, несмотря на угрозу применения военной силы со стороны режима Мадуро. Остается неясным, как именно Гуайдо планирует это сделать. Сторонники оппозиционного лидера мобилизовали тысячи волонтеров, включая врачей, медсестер и обычных граждан, для оказания помощи.

Венесуэла в последние годы переживает экономический кризис, который перешёл в социальный. В стране гиперинфляция, отмечена нехватка продуктов питания и жизненно необходимых товаров. Ожидается, что США направят в ближайшее время ещё три самолёта с помощью.