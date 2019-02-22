Из-за массового заражения детей дизентерией в Москве завели дело

Следственный комитет России завел уголовное дело по факту массового заражения детей дизентерией в московских детских садах. Об этом рассказала "Коммерсанту" мать одного из заболевших детей. В ведомстве не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Накануне к главе СКР Александру Бастрыкину обратился Совет при президенте России по правам человека. СПЧ попросил взять под контроль расследование массового заражения детей.

О первых случаях дизентерии в московских детских садах и школах начали сообщать в декабре 2018 года. В конце января канал "Навальный Live" рассказал, что в детских садах юго-востоке Москвы произошло массовое заражение дизентерией. Оппозиционер утверждал, что некачественное продовольствие в детские сады поставила компания "Конкорд" бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина".Мэрия Москвы отчаянно заминает дело и делает вид, что ничего не было, утверждал Навальный.

В феврале управление Роспотребнадзора по Москве признало 127 случаев заражения кишечной инфекцией. В ведомстве причиной заболевания назвали некачественный творог, который поставлялся из Липецкой области.

Поставщики питания, компании Пригожина, свою причастность к вспышке кишечной инфекции отрицают. Однако вчера пресс-служба "Конкорда" заявила, что компания "проведет собственное расследование по факту заболевания детей дизентерией ", чтобы определить размер компенсаций пострадавшим. Будут оплачены лечение, лекарства и моральная компенсация, сообщил представитель "Конкорда".

Между тем пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация с дизентерией в московских детских садах "полностью нормализована", а мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что с первого дня держит ситуацию под контролем. "Обеспечили лечение и индивидуальное медицинское наблюдение пострадавших детей", — написал Собянин на своей официальной странице во "ВКонтакте".

Родители детей, заразившихся дизентерией, по-прежнему вынуждены требовать, чтобы виновные были названы и привлечены к ответственности.