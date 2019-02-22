В Ленинградской области задержан активист "Открытой России"

В Ленинградской области утром в пятницу полицейские задержали активиста "Открытой России" Дмитрия Скурихина. Об этом рассказал "Медиазоне" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

После задержания активиста повезли в 74-й отдел полиции Санкт-Петербурга. Причину задержания полицейские не объяснили.

10 февраля Скурихина задержали во время "Марша материнского гнева" в поддержку активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко. Однако ему удалось сбежать из полицейской машины.

10 февраля в нескольких городах России прошел "Марш материнского гнева". В Москве и Петербурге митинги не были согласованы. Поводом для протестных акций стала трагедия в семье активистки "Открытой России" Анастасии Шевченко, первой в России обвиняемой по уголовному делу о работе "нежелательных" организаций. Шевченко находится под домашним арестом, её 17-летняя дочь в конце января умерла в больнице.

В России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций. За сотрудничество с ними предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). Генпрокуратура России заявляла, что это не отразится на работе одноимённого российского движения, однако после этого был заблокирован сайт "Открытой России", а позднее – портал "МБХ Медиа".