В Москве и других городах пройдёт акция "Марш материнского гнева"

В Москве и ряде других городов России сегодня пройдёт акция "Марш материнского гнева". Её участники намерены выйти на улицы в знак протеста против политических репрессий.
Поводом для проведения акции стали уголовные дела против двух женщин-активисток: Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону и Лии Милушкиной в Пскове.
31 января - всколе после того, как Шевченко была отправлена под домашний арест - умерла её 17-летняя дочь, страдавшая тяжёлым заболеванием. "Умерла в реанимации, в которую Анастасию долго не пускали - ведь она находится под домашним арестом из-за своей гражданской и, даже можно сказать, нравственной позиции" - пишут организаторы акции в фейсбуке. "Сегодня преследование женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране - стало обыденностью!" - говорится в обращении. Требование организаторов - освободить женщин и всех политзаключённых.
В Москве "Марш материнского гнева" не согласован. Тем не менее, люди намерены собраться в центре города и пройти по бульварам, указывая на то, что, в соответствии с законом, подали уведомление об акции.
Акции также пройдут в Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Орле, Казани, Махачкале и ряде других городов.
В Петербурге накануне задержали участников акции в поддержку Шевченко, членов движения "Весна", которые вышли на Невский проспект с плакатом "Открытая Россия вместо Путина". Троих задержанных оставили на ночь в отделении полиции, им вменяют мелкое хулиганство.
Анастасия Шевченко —активистка движения "Открытая Россия", которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной на территории России организации.
- В настоящее время в России признана "нежелательной" деятельность 15 организаций, за сотрудничество с которыми предусмотрена административная и уголовная ответственность. В их числе – "Национальный фонд в поддержку демократии", "Американо-российский фонд по экономическому и правовому развитию", "Институт Открытое Общество", а также зарегистрированные в Великобритании и связанные с Михаилом Ходорковским структуры Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia).
- Минюст заявлял, что в России нет филиалов британских организаций. Таким образом, действующая на территории страны "Открытая Россия" не имеет к ним отношения и не должна являться нежелательной.
- Международная правозащитная организация Amnesty International признала Анастасию Шевченко узницей совести и призвала власти немедленно её освободить.
- Лия Милушкина отправлена под домашний арест по обвинению в хранении наркотиков, её муж по этому делу арестован. Они утверждают, что наркотики им подбросили после угроз - в связи с их общественной деятельностью.