В Москве и других городах пройдёт акция "Марш материнского гнева"

В Москве и ряде других городов России сегодня пройдёт акция "Марш материнского гнева". Её участники намерены выйти на улицы в знак протеста против политических репрессий.

Поводом для проведения акции стали уголовные дела против двух женщин-активисток: Анастасии Шевченко в Ростове-на-Дону и Лии Милушкиной в Пскове.

31 января - всколе после того, как Шевченко была отправлена под домашний арест - умерла её 17-летняя дочь, страдавшая тяжёлым заболеванием. "Умерла в реанимации, в которую Анастасию долго не пускали - ведь она находится под домашним арестом из-за своей гражданской и, даже можно сказать, нравственной позиции" - пишут организаторы акции в фейсбуке. "Сегодня преследование женщин, матерей за то, что они хотят лучшего будущего, лучшей организации государства и общества в нашей стране - стало обыденностью!" - говорится в обращении. Требование организаторов - освободить женщин и всех политзаключённых.

В Москве "Марш материнского гнева" не согласован. Тем не менее, люди намерены собраться в центре города и пройти по бульварам, указывая на то, что, в соответствии с законом, подали уведомление об акции.

Акции также пройдут в Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Орле, Казани, Махачкале и ряде других городов.

В Петербурге накануне задержали участников акции в поддержку Шевченко, членов движения "Весна", которые вышли на Невский проспект с плакатом "Открытая Россия вместо Путина". Троих задержанных оставили на ночь в отделении полиции, им вменяют мелкое хулиганство.

Анастасия Шевченко —активистка движения "Открытая Россия", которую обвиняют в участии в деятельности нежелательной на территории России организации.