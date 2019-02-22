В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый указ

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо, признанный США и многими европейскими и латиноамериканскими странами исполняющим обязанности президента, подписал первый указ, разрешающий поставки гуманитарной помощи в страну. Документ Гуайдо опубликовал в твиттере.

Тем же указом Гуайдо отменил приказ президента Николаса Мадуро,легитимность которого не признают США и ряд других стран, о закрытии сухопутной границы с Бразилией и морских границ с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Нидерландов. Кроме того, Гуайдо пообещал гарантии безопасности и признание тем военнослужащим Венесуэлы, которые "действуют в соответствии с этим мандатом и конституцией".

Режим Мадуро в пятницу закрыл границу страны с Бразилией, чтобы не допустить доставку иностранной гуманитарной помощи. Ранее была заблокирована граница с Колумбией под тем предлогом, что поставки гуманитарной помощи станут прикрытием для американского военного вторжения.

Тонны продовольствия и медикаментов, отправленные жителям Венесуэлы преимущественно из США, сейчас хранятся на складах в колумбийском городе Кукута, рядом с венесуэльской границей.

Накануне Гуайдо призвал венесуэльцев помочь с доставкой гуманитарной помощи в эту субботу, 23 февраля, несмотря на угрозу применения военной силы со стороны Мадуро. Сторонники оппозиционного лидера мобилизовали тысячи волонтеров.

Венесуэла в последние годы переживает экономический кризис, который перешёл в социальный. В стране гиперинфляция, отмечена нехватка продуктов питания и жизненно необходимых товаров.