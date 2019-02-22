В Москве прошла акция в защиту единственного в Зюзине роддома

В Московском районе Зюзино в пятницу прошли пикеты в защиту роддома номер 10. Протестующие, среди которых были сотрудники медицинского учреждения, настаивают, что оно должно продолжить работу, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Участники пикета держали в руках плакаты с надписями "Мы хотим рожать в Зюзине", "Снесите ветхие пятиэтажки, а не роддом" и "Нам нужны не услуги, а медицинская помощь".

Роддом номер 10 – единственный в районе Зюзино, в котором проживает более 130 тысяч человек. Его неожиданно закрыли перед Новым годом, причём сотрудников предупредили всего за сутки. По заключению Роспотребнадзора, учреждение, лицензия которого была продлена до 2019 года, якобы пришло в несоответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями из-за неисправной вентиляции.

260 сотрудников родильного дома остались без работы. Около 20 человек перешли в другие учреждения. В середине февраля работники роддома обратились в департамент здравоохранения Москвы. Там им пообещали проверить данные о состоянии здания.