Гендиректор "Газпром нефти" избран главой Российского футбольного союза

Гендиректор "Газпром нефти" и председатель совета директоров футбольного "Зенита" Александр Дюков избран новым президентом Российского футбольного союза на заседании конференции РФС. Об этом сообщается на сайте организации.

Дюков был единственным кандидатом на выборах, и его кандидатура была утверждена единогласно. Всего в конференции приняли участие 146 делегатов.

Дюков избран после того, как пост главы РФС в декабре прошлого года покинул вице-премьер Виталий Мутко. Мутко руководил РФС в 2005–2009 годах, а потом — с 2015 года. В 2016 году его переизбрали на новый четырёхлетний срок. Но в декабре 2017 года он приостановил свою работу на посту на фоне допингового скандала в российском спорте и подготовки России к проведению Чемпионата мира по футболу.