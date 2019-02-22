Росфинмониторинг оценил объем теневой экономики в РФ в 20% ВВП

Объем теневой экономики в России в 2018 года составил 20,7 триллионов рублей или около 20 процентов ВВП. Об этом сообщает РБК со ссылкой на предварительную оценку Росфинмониторинга (финансовой разведки).

Это больше, чем расходы всего федерального бюджета на 2019 год (18 триллионов рублей), в три раза больше годовой выручки "Газпрома"и более трети всех денежных доходов россиян за 2018 год (57,5 триллионов рублей), отмечает издание.

В Росфинмониторинге утверждают, что в России продолжает снижаться объем теневой экономики. По данным ведомства , в 2016 году он составлял более 28 процентов ВВП, а в 2017 – 20,5 процентов. Однако РБК считает, что резкое сокращение теневой экономики в 2017 году было связано с изменением методики при подсчете.

Оценка, сделанная финансовой разведкой, расходится с цифрами Росстата. По его данным, размер теневой экономики в 2017 году составлял порядка 16 процентов.

Международный валютный фонд в исследовании о размерах теневой экономики в 1991-2015 годах в 158 странах мира, оценил её уровень в России в 33,7 процентов ВВП. При этом российский показатель оказался сопоставим с Венесуэлой и Египтом – 33,6 и 33,3 процента - соответственно.

В документе Росфинмониторинга не приводится методология оценки, отмечает РБК. Но ведомство традиционно включает в теневую экономику серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплату зарплат "в конвертах".

В России, по данным Росстата, неформально заняты почти 15 миллионов человек. Ради "обеления" экономики в этом году появился новый налоговый режим для самозанятых граждан, пока как эксперимент — в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.