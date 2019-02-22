В Орле “Яблоко” через суд добилось проведения пикета памяти Немцова

Орловское региональное отделение партии “Яблоко” через суд добилось проведения в городе акции памяти Бориса Немцова. Администрация Орла ранее не согласовала мероприятие, сославшись на то, что требуемое место занято организатором, который подал уведомление в более ранний срок. Заявители обжаловали это решение.

Как пояснил Радио Свобода региональный координатор партии Сергей Зайцев, площадка, которую они просили, никак не могла быть занята, поскольку уведомление подавали в самый ранний срок, положенный по закону (в 9 утра за 15 дней до акции).

Зайцев заявил, что администрация в очередной раз пыталась действовать не по закону. В суде чиновники утверждали, что "Яблоко" не может провести акцию, потому что в это время движение Молодая гвардия "Единой России" устраивает “молодежное мероприятие”.

"При этом, по их словам, это “мероприятие” не подпадает под закон о митингах, так как это развлекательное массовое мероприятие а-ля концерт. Но как выяснилось в суде, “концерт” – это раздача листовок об угрозе терроризма", – пояснил Зайцев в беседе с корреспондентом.

В итоге суд обязал администрацию пересмотреть своё решение об изменении места проведения акции памяти Бориса Немцова. Орловское “Яблоко” планирует 24 февраля провести пикет в центре города – в сквере генерала Ермолова.