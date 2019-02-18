Власти Петербурга согласовали акцию памяти Бориса Немцова

Власти Санкт-Петербурга согласовали акцию памяти Бориса Немцова. Она пройдёт 24 февраля на площади Ленина у Финляндского вокзала – там же, где и в прошлом году. Об этом сообщил в твиттере один из организаторов, координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров. Акция пройдёт в форме митинга.

Ранее власти отказывали организаторам в проведении акции в центре города, предлагая им Полюстровский парк на окраине. Организаторы настаивали на центре, предупреждая, что в случае отказа в согласовании акция всё равно состоится.

В Москве шествие памяти убитого оппозиционного политика также пройдёт 24 февраля.

Акции памяти Немцова пройдут и в ряде других городов. Сообщалось, что в Кирове и Томске власти отказали в согласовании.

Оппозиционер Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года несколькими выстрелами на Большом Москворецком мосту у Кремля. Пять человек, в том числе предполагаемый исполнитель преступления, были осуждены к длительным срокам заключения. Соратники Немцова настаивают на том, что расследование убийства должно быть продолжено, поскольку не названы подлинные организаторы и заказчики преступления.