Шаман, сжигавший верблюдов, заявил, что Кадыров тоже это делает

Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, принимавший участие в сожжении верблюдов в Иркутской области, предложил в ответ на критику этого ритуала обратить внимание на главу Чечни Рамзана Кадырова. Тот якобы "по пять верблюдов каждый год сжигает, к нему же нет претензий", – заявил Цыбиков изданию "Коммерсантъ" в ответ на вопрос, не опасается ли он реакции экологической общественности на ритуал.

Какое именно сожжение верблюдов имел в виду верховный шаман, из его беседы с "Коммерсантом" не ясно. Возможно, речь идёт о жертвоприношениях на мусульманский праздник Курбан-байрам. О том, что в Чечне для них используют не только баранов, но и верблюдов, сообщалось ещё в середине 2000-х годов.

Цыбиков заявил журналистам, что животные в Иркутской области не были сожжены заживо: сначала их убили. По словам верховного шамана, на ферме хотели избавиться от нескольких агрессивных самцов, которых и использовали для ритуала бурятских шаманов под названием "Жэн тэнгэри яба". Он проводился впервые в современной истории.

За церемонией наблюдало около 500 человек, её также засняли на видео. Проводившие её шаманы объявили сожжение животных ритуалом жертвоприношения "для укрепления России и её народов".

Религиозные деятели, как и многие жители Бурятии, осудили обряд, назвав его варварским. Председатель Совета религиозной организации шаманов "Байкал" Виталий Балтаев заявил изданию IrkutskMedia, что показанный обряд противоречит традиционным шаманским канонам и вводит людей в заблуждение. По его словам, обычно в жертву приносится либо баран, либо конь, а для проведения обряда нужна более весомая причина, чем "высокие слова о возрождении России".