Начата прокурорская проверка после срыва похорон на самарском кладбище

Прокуратура Самарской области начала проверку после того, как местная жительница в четверг не смогла похоронить своего гражданского мужа из-за конфликта между предприятиями ритуальных услуг. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на представителей ведомства.

Прокуроры оценят действия работников предприятий, а также сотрудников полиции, которые присутствовали на похоронах, но не пытались предотвратить их срыв.

Об этой истории стало известно после того, как женщина, которой не удалось похоронить мужа, в четверг привезла открытый гроб с его телом к зданию правительства Самарской области. Сообщается, что гроб простоял там около 15-20 минут.

"Мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?" – объяснила своё решение женщина.

После вмешательства властей она забрала гроб и на следующий день похоронила мужа в посёлке Мирное под Самарой.

Ранее губернатор Самарской области поручил региональному министерству соцзащиты оказать материальную помощь женщине, имя которой не называется. После этого ведомство предложило выплатить ей пособие для организации похорон, но она от него отказалась.

Депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов считает, что ситуация возникла из-за конфликта между двумья фирмами ритуальных услуг: они якобы ранее договорились о распределении между собой обслуживания городских кладбищ Самары.

По словам депутата, тело умершего две недели было в морге, поскольку у его гражданской жены не было денег на похороны. Одна из ритуальных фирм якобы для этого требовала 50 тысяч рублей (также называется другая сумма — 30 тысяч рублей — РС). Позже женщине удалось договориться о похоронах за 8 тысяч рублей, но провести их оказалось невозможно.

"На кладбище "Рубежное" действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма, – объяснил ситуацию Туймасов изданию "КП в Самаре". – Работник муниципального учреждения показал, где можно копать. Однако после этого приехали ребята бандитской наружности, порядка 30 человек. Они окружили место будущей могилы и не давали копать, подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков. В итоге могилу выкопать так и не удалось. А в пять часов кладбище закрыли". Видео инцидента публикует "МК".