Во Владикавказе сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя начальника антикоррупционного управления МВД по Северной Осетии. Его подозревают в получении взятки в размере 6,5 миллионов рублей , сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Альберт Козонов якобы требовал от одного из глав сельских поселений 100 тысяч долларов за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности по результатам проверки.

По информации ТАСС, сотрудники Федеральной службы безопасности задержали полицейского в момент передачи ему чиновником более 6,5 миллионов рублей, которые эквивалентны 100 тысячам долларов.

В декабре прошлого года Генпрокуратура опубликовала информацию о том, что средний размер взятки в России за девять месяцев 2018 года составил 609 тысяч рублей, а общая сумма взяток достигла почти двух миллиардов. В статистику попали только взятки, выявленные в ходе расследований дел по соответствующей статье Уголовного кодекса.