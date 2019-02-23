Россиянин Лисов признал вину в кибератаках на банки в США

Российский программист Станислав Лисов, обвиняемый США в краже денег со счетов американских банков, признал вину в сговоре с целью совершения кибератаки. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Об этом в разговоре с ТАСС заявил адвокат Аркадий Бух. По другим пунктам обвинения россиянин вину не признает.

Приговор Лисову огласят в конце июня. По словам защитника, после отбытия наказания россиянина, по всей вероятности, депортируют в Россию.

Власти США считают Лисова причастным к распространению компьютерного вируса NeverQuest. По данным американских спецслужб, вирус обеспечивал доступ к компьютерам финансовых учреждений и похищал учётные банковские данные.

Лисова задержали в аэропорту Барселоны в январе 2017 года. Летом 2017 года россиянина депортировали в США. Там по совокупности обвинений ему грозило до 35 лет тюрьмы. Защита считает решение суда об экстрадиции политически мотивированным.