В Чечне и Ингушетии вспоминают жертв сталинской депортации

В Чечне и Ингушетии в эту субботу проходят траурные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине сталинской депортации чеченцев и ингушей. В Грозном и других городах Чеченской республики День памяти и скорби, долгое время официально отмечавшийся 23 февраля, с апреля 2011 года был запрещен. В этом году Рамзан Кадыров все же разрешил провести траурное собрание и религиозные обряды, сообщает "Кавказский узел".

В 2012 году глава Чечни перенёс День памяти и скорби на 10 мая – дату похорон своего отца, бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова. Несколько лет в республике 23 февраля можно было отмечать только общероссийские праздники, в частности, День защитника Отечества.

В Ингушетии в эту субботу состоялся официальный траурный митинг у Мемориала памяти и славы в Назрани. В этом мероприятии традиционно принимают участие представители руководства республики и духовенства. Местные активисты также хотели провести 23 февраля марш сыновей депортированных народов Кавказа, но его организатора вчера арестовали на трое суток по административному протоколу о несогласованной акции.

В Москве в Сахаровском центре сегодня открылась выставка работ чеченского художника Рустама Яхиханова, приуроченная к 75-летию сталинской депортации чеченского и ингушского народов. Об этом сообщает сайт "Кавказ.Реалии". Художник планирует дополнять каждую следующую выставку новыми картинами и таким образом связать историю депортации народа, пребывание в ссылке и возвращение на родину. После Москвы и Санкт-Петербурга фотовыставка должна пройти в Казахстане.

Акции памяти жертв сталинской депортации проходят 23 февраля не только на территории России, но и за её пределами, в частности – в Европе и США.