Обнять Тележную

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23 февраля активисты-градозащитники пригласили неравнодушных горожан к участию в акции “Обнимем Тележную”. Более десяти лет расселенный квартал, включающий несколько домов по Тележной улице находится в неопределенном статусе. В конце 2017 года активистам удалось остановить снос, но последняя экспертиза снова показала аварийность зданий. Сейчас Санкт-Петербургское городское отделение Всесоюзного общества охраны памятников готовит заключение, позволяющее оценить возможность реконструкции зданий без их сноса.