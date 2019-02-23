Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Общество

Обнять Тележную

Обнять Тележную
Embed

No media source currently available

0:00 0:02:35 0:00

Градозащитники и активисты Петербурга пытаются спасти городской квартал

Смотреть комментарии

23 февраля активисты-градозащитники пригласили неравнодушных горожан к участию в акции “Обнимем Тележную”. Более десяти лет расселенный квартал, включающий несколько домов по Тележной улице находится в неопределенном статусе. В конце 2017 года активистам удалось остановить снос, но последняя экспертиза снова показала аварийность зданий. Сейчас Санкт-Петербургское городское отделение Всесоюзного общества охраны памятников готовит заключение, позволяющее оценить возможность реконструкции зданий без их сноса.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG