По России идёт поезд с "трофейным" сирийским оружием

Министерство обороны России запустило поезд с трофейным оружием, захваченным российскими военными во время боёв в Сирии. Он вышел из Москвы в пятницу и направился по маршруту, включающему 60 населённых пунктов, сообщают "Ведомости". Добравшись до Владивостока, поезд должен отправиться обратно в Москву и прибыть туда накануне Дня Победы 9 мая.

Передвижная выставка Министерства обороны, о подготовке которой объявили в начале февраля, получила название "Сирийский перелом". Среди экспонатов – мины и другие боеприпасы, огнестрельное оружие, танк Т-55, пикапы с установленными на них минометами и другим вооружением, а также так называемый "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee. Ранее они находились в подмосковном парке "Патриот".

В военном ведомстве ранее заявили, что "экскурсоводами" на выставке станут участники боевых действий в Сирии.

Где именно, кем и у какой из группировок были захвачены оружие и техника, которые Минобороны называет "трофеями", в пресс-релизах ведомства не уточнялось. Идея передвижной выставки "Сирийский перелом" вызвала критику ряда пользователей социальных сетей.