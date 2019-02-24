По России идёт поезд с "трофейным" сирийским оружием

Министерство обороны России запустило поезд с трофейным оружием, захваченным российскими военными во время боёв в Сирии. Он вышел из Москвы в пятницу и направился по маршруту, включающему 60 населённых пунктов, сообщают "Ведомости". Добравшись до Владивостока, поезд должен отправиться обратно в Москву и прибыть туда накануне Дня Победы 9 мая.
Передвижная выставка Министерства обороны, о подготовке которой объявили в начале февраля, получила название "Сирийский перелом". Среди экспонатов – мины и другие боеприпасы, огнестрельное оружие, танк Т-55, пикапы с установленными на них минометами и другим вооружением, а также так называемый "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee. Ранее они находились в подмосковном парке "Патриот".
В военном ведомстве ранее заявили, что "экскурсоводами" на выставке станут участники боевых действий в Сирии.
Где именно, кем и у какой из группировок были захвачены оружие и техника, которые Минобороны называет "трофеями", в пресс-релизах ведомства не уточнялось. Идея передвижной выставки "Сирийский перелом" вызвала критику ряда пользователей социальных сетей.
- Официально Россия начала вооружённую кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года, заявив в качестве её цели борьбу с террористами.
- Президент России Владимир Путин тогда заявлял, что российское участие в конфликте ограничится ударами с воздуха в помощь войскам сирийского президента Башара Асада. Впоследствии стало известно о присутствии в Сирии российской военной полиции, военных инструкторов и специалистов. Кроме того, как утверждается, в боях в Сирии участвовали и бойцы так называемых частных военных компаний, что российские власти не признают.
- Российское участие в войне в Сирии не ограничивалось только боевыми действиями против террористической группировки "Исламское государство". Российские самолёты бомбили и цели в Алеппо, Идлибе, Восточной Гуте и на юге страны, где войскам Асада противостояли различные оппозиционные группировки. Правозащитники и местные жители обвиняли Россию в гибели мирных жителей при этих бомбардировках.
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