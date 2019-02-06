От Москвы до Владивостока запустят поезд с сирийскими трофеями

Министерство обороны России намерено запустить специальный поезд, на котором будут размещены военные трофеи, захваченные российские военные во время боёв Сирии.

Как говорится в сообщении Минобороны, "уникальная выставка" будет организована в рамках военно-патриотической акции "Сирийский перелом". Поезд, на который погрузят оружие, технику и боеприпасы, размещённые сейчас в подмосковном парке "Патриот", как говорится в сообщении, посетит посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно, всего 61 населенный пункт.

Среди экспонатов мины и другие боеприпасы, огнестрельное оружие. На отдельных платформах разместят военную технику, в том числе танкт Т-55 и так называемый "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee. "Экскурсоводами" на передвижной выставке, как говорится в сообщении, станут "российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике".

Акция "Сирийский перелом" официально начнётся 23 февраля. Поезд должен вернуться в Москву накануне Дня победы 9 мая.