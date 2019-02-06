От Москвы до Владивостока запустят поезд с сирийскими трофеями

Министерство обороны России намерено запустить специальный поезд, на котором будут размещены военные трофеи, захваченные российские военные во время боёв Сирии.
Как говорится в сообщении Минобороны, "уникальная выставка" будет организована в рамках военно-патриотической акции "Сирийский перелом". Поезд, на который погрузят оружие, технику и боеприпасы, размещённые сейчас в подмосковном парке "Патриот", как говорится в сообщении, посетит посетит почти все крупные города России от Москвы до Владивостока и обратно, всего 61 населенный пункт.
Среди экспонатов мины и другие боеприпасы, огнестрельное оружие. На отдельных платформах разместят военную технику, в том числе танкт Т-55 и так называемый "джихад-мобиль" на базе Jeep Grand Cherokee. "Экскурсоводами" на передвижной выставке, как говорится в сообщении, станут "российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике".
Акция "Сирийский перелом" официально начнётся 23 февраля. Поезд должен вернуться в Москву накануне Дня победы 9 мая.
- Официально Россия начала вооружённую кампанию в Сирии 30 сентября 2015 года, заявив в качестве её цели борьбу с террористами.
- Президент России Владимир Путин тогда заявлял, что российское участие в конфликте ограничится ударами с воздуха в помощь войскам сирийского президента Башара Асада. Впоследствии стало известно о присутствии в Сирии российской военной полиции, военных инструкторов и специалистов. Кроме того, как утверждается, в боях в Сирии участвовали и бойцы так называемых частных военных компаний - что российские власти не признают.
- Российское участие в войне в Сирии не ограничивалось только боевыми действиями против террористической группировки "Исламское государство". Российские самолёты бомбили и цели в Алеппо, Идлибе, Восточной Гуте и на юге страны, где войскам Асада противостояли различные оппозиционные группировки.
- Где именно, кем и у какой из группировок были захвачены оружие и техника, которые минобороны называет "трофеями" - не уточняется.
- Идея передвижной выставки "Сирийский перелом" вызвала критику ряда пользователей социальных сетей.
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- В декабре 2018 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ступени для строящегося в Подмосковье главного храма российской армии отольют из трофейной германской техники времен Второй мировой войны.
- А в апреле 2017 года участники движения "Юнармия" в том же парке "Патриот" штурмовали специально построенный для этого макет берлинского Рейхстага.
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