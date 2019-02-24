Марш памяти Бориса Немцова. Онлайн

Томск
Одиночные пикеты памяти Немцова прошли сегодня и в Томске, у здания местной администрации, сообщает ТВ2. Более масштабное мероприятие чиновники согласовать отказались. Активисты "Открытой России", стоявшие в пикетах, выступили против против "преследования инакомыслящих, репрессий за политические взгляды и произвола властей".
Москва
Те самые меры безопасности
Чита
В центре Читы в воскресенье прошёл одиночный пикет в память о Борисе Немцове. Двое активистов "Гражданской солидарности" поочерёдно сменяли друг друга. На их плакате было требование назвать и наказать заказчика убийства оппозиционера. Акция продлилась час. Оставить на месте её проведения небольшой мемориал с фотографией Немцова активисты не решились, опасаясь вандалов, сообщает Чита.ру.
Москва
До марша памяти Бориса Немцова в Москве остаётся больше часа, но меры безопасности в центре российской столицы уже усиливаются, сообщает "Эхо Москвы".
Соратник оппозиционера Илья Яшин ранее заявил, что сегодняшняя акция не будет "траурным маршем". По его словам, участники шествия намерены выдвинуть власти политические требования, выступить против политики Путина и за свободную демократическую Россию, передаёт "Эхо Москвы".
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