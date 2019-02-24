Марш памяти Бориса Немцова. Онлайн

Москва

До марша памяти Бориса Немцова в Москве остаётся больше часа, но меры безопасности в центре российской столицы уже усиливаются, сообщает "Эхо Москвы".

Соратник оппозиционера Илья Яшин ранее заявил, что сегодняшняя акция не будет "траурным маршем". По его словам, участники шествия намерены выдвинуть власти политические требования, выступить против политики Путина и за свободную демократическую Россию, передаёт "Эхо Москвы".