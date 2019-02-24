"Вести недели" назвали цели российских ракет в США

В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" её ведущий Дмитрий Киселёв вечером в субботу назвал цели, которые российские ракеты "Циркон" поразят в США в случае такой необходимости.

Среди них - здание Пентагона и пункт управления ядерными силами в Вашингтоне, президентский пункт управления в Мэриленде, управление стратегическими наступательными силами в Калифорнии.

"Это те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", - заявил в эфире Киселёв.

Соединённые Штаты пока не комментировали эти заявления.