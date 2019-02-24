"Вести недели" назвали цели российских ракет в США

В эфире программы "Вести недели" на телеканале "Россия 1" её ведущий Дмитрий Киселёв вечером в субботу назвал цели, которые российские ракеты "Циркон" поразят в США в случае такой необходимости.
Среди них - здание Пентагона и пункт управления ядерными силами в Вашингтоне, президентский пункт управления в Мэриленде, управление стратегическими наступательными силами в Калифорнии.
"Это те самые центры принятия решений, о которых говорил Путин", - заявил в эфире Киселёв.
Соединённые Штаты пока не комментировали эти заявления.
- 20 февраля президент России, выступая в Москве с посланием к Федеральному собранию, заявил, что в ответ на предполагаемый выход Соединённых Штатов из договора о ракетах средней и меньшей дальности Россия развернёт ракетные системы, которые будут нацелены не только на вооружения, но и на центры принятия решений на территории США и их союзников. Он обвинил европейские страны в "подхрюкивании" Вашингтону. Эти слова вызвали аплодисменты в зале.
- Путин также упомянул и о разработке новой гиперзвуковой ракеты "Циркон", имеющей дальность полета более тысячи километров. По планам президента, уже в этом году ею вооружат надводные и подводные корабли российского флота.
- В Минобороны утверждают, что достичь своих целей "Цирконы" могут за 5 минут, а американским ракетам нужно минимум 10 минут, чтобы долететь до Москвы. Кроме того, "Циркон", по заявлениям российских военных, может преодолеть любую из существующих систем противоракетной обороны.
- При этом ранее утверждалось, что "Циркон" является противокорабельной ракетой.
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