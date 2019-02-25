Трамп заявил, что повышение тарифов для Китая откладывается

Президент США Дональд Трамп заявил о решении отсрочить повышение пошлин на китайские товары, которое должно было вступить в силу 1 марта. Об этом Трамп написал в твиттере, объяснив своё решение "очень продуктивными переговорами" с Китаем.

По словам Трампа "при условии дополнительного прогресса" на переговорах на его вилле во Флориде может быть запланирована его встреча с главой КНР Си Цзиньпином для заключения торговой сделки. При этом сроки встречи с лидером КНР Трамп не уточнил. В минувшую пятницу Трамп принял в Белом доме вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, заявив о "хороших шансах заключить сделку".

Дональд Трамп также указал на "весьма конструктивную роль", которую играл Си Цзиньпин в подготовке америно-северокорейской встречи в верхах, назначенной на 27-ое — 28-ое февраля во Вьетнаме. В этой связи Трамп особо отметил, что Китай, да и Россия тоже, выполняют санкционный режим в приграничной торговле с КНДР.

США собирались с января 2019 года повысить тарифы на импорт товаров из Китая с 10 до 25 процентов. Однако в декабре на саммите Большой двадцатки в Аргентине Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились отложить повышение пошлин на 90 дней. В конце января в Вашингтоне состоялся очередной раунд торговых переговоров. Тогда Трамп заявил, что надеется на подписание соглашения до 1 марта. Если договор не будет подписан, то Вашингтон введёт повышенные пошлины на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов.